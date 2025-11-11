Алькарас высказался о том, что победа над Музетти гарантирует ему лидерство в рейтинге ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился настроем на предстоящий матч с девятой ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025. В случае победы Алькарас гарантирует себе первую строчку рейтинга ATP по итогам 2025 года.

– Тебе нужна ещё одна победа, чтобы стать первой ракеткой мира по итогам года. Когда ты в последний раз думал об этом?

– Честно говоря, я стараюсь не думать об этом. Очевидно, что это будет действительно важный матч для меня. Я постараюсь сделать так, чтобы нервы не сыграли со мной злую шутку, постараюсь контролировать эмоции, контролировать себя. Я подумаю о своих шансах в поединке. Постараюсь подумать о том, как чувствовать себя в матче намного лучше, чем было сегодня: с ударами, с подачей, со всем остальным. Очевидно, это будет важный день. Прямо сейчас я собираюсь насладиться победой и постараться отдохнуть как можно больше, чтобы быть готовым к матчу, — сказал Алькарас в интервью на корте.