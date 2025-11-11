«Горжусь представлять Казахстан». Елена Рыбакина обратилась к фанатам по итогам 2025 года

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выпустила обращение к болельщикам по итогам сезона-2025.
«Дорогие друзья, мои любимые болельщики!
Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку – на трибунах, у экранов, в сообщениях и в тёплых словах после матчей.
Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы.
Особенно радуюсь, когда вижу, что всё больше ребят берут в руки ракетки. Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя – это моя самая большая победа.
Впереди у меня короткий отдых и новая подготовка.
Спасибо, что вы всегда со мной – в победах и в сложные дни. Ваше доверие – моя опора.
До встречи на корте. Алга, Казахстан!» — написала Рыбакина на своей странице в соцсетях.