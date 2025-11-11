Скидки
«Горжусь представлять Казахстан». Елена Рыбакина обратилась к фанатам по итогам 2025 года

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выпустила обращение к болельщикам по итогам сезона-2025.

«Дорогие друзья, мои любимые болельщики!

Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку – на трибунах, у экранов, в сообщениях и в тёплых словах после матчей.

Я горжусь представлять Казахстан и дарить вам эмоции и победы.

Особенно радуюсь, когда вижу, что всё больше ребят берут в руки ракетки. Если моя игра вдохновляет вас мечтать, трудиться и верить в себя – это моя самая большая победа.

Впереди у меня короткий отдых и новая подготовка.

Спасибо, что вы всегда со мной – в победах и в сложные дни. Ваше доверие – моя опора.

До встречи на корте. Алга, Казахстан!» — написала Рыбакина на своей странице в соцсетях.

