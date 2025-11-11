Скидки
Алькарас — о победе над Фрицем в Турине: рад, что хватило энергии, чтобы выдержать

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Тейлором Фрицем в матче группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (6:7 (2:7), 7:5, 6:3).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 3
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

– Тейлор показал отличный теннис, но ты внёс коррективы в подачу и приёмы. В третьем сете ты сыграл великолепно, особенно при приёме — немного изменил позицию. Что ты тогда думал?
— После первых двух геймов на приёме у меня были шансы — в первом гейме были возможности, во втором я сделал брейк. После этого не знаю, что произошло — я перестал чувствовать себя уверенно на приёме. Думаю, он очень хорошо подавал. Честно говоря, я расстроился, потому что не мог принять ни одной подачи. Было действительно тяжело, даже в ментальном плане — просто оставаться в игре.

Однако я очень рад, что смог найти решение. Я просто отступил на метр назад, чтобы дать себе больше времени на приём. Приходилось больше бегать, особенно на первых двух-трёх ударах в каждом розыгрыше. Но я очень рад, что у меня хватило энергии и чтобы это выдержать, и чтобы выигрывать очки. Сейчас я показываю действительно отличный теннис, – сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.

Новости. Теннис
