Алькарас — о победе над Фрицем в Турине: рад, что хватило энергии, чтобы выдержать

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Тейлором Фрицем в матче группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (6:7 (2:7), 7:5, 6:3).
– Тейлор показал отличный теннис, но ты внёс коррективы в подачу и приёмы. В третьем сете ты сыграл великолепно, особенно при приёме — немного изменил позицию. Что ты тогда думал?
— После первых двух геймов на приёме у меня были шансы — в первом гейме были возможности, во втором я сделал брейк. После этого не знаю, что произошло — я перестал чувствовать себя уверенно на приёме. Думаю, он очень хорошо подавал. Честно говоря, я расстроился, потому что не мог принять ни одной подачи. Было действительно тяжело, даже в ментальном плане — просто оставаться в игре.
Однако я очень рад, что смог найти решение. Я просто отступил на метр назад, чтобы дать себе больше времени на приём. Приходилось больше бегать, особенно на первых двух-трёх ударах в каждом розыгрыше. Но я очень рад, что у меня хватило энергии и чтобы это выдержать, и чтобы выигрывать очки. Сейчас я показываю действительно отличный теннис, – сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.
