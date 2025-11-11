Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: раньше не понимала, как можно выиграть пятый «Шлем», но всё равно плакать

Соболенко: раньше не понимала, как можно выиграть пятый «Шлем», но всё равно плакать
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что испытывала разные, но одинаково сильные эмоции – что от первого титула на мэйджоре, что от последнего.

— Каждый раз, когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема», ты чувствуешь, что это новый этап или это поддержание того, что ты создала за свою карьеру?
— Считаю, что при первом «Шлеме» были одни эмоции, это был один игрок, при победе во втором — другой игрок, с другим опытом, с новыми челленджами. Я раньше не понимала, как можно выиграть третий, четвёртый или пятый «Шлем», но всё равно падать и плакать. Сейчас понимаю, что каждый раз, когда выигрываешь, становишься новым человеком, преодолеваешь разные трудности. В этот раз на US Open я боролась со своими демонами, и то, что я упала плакать, не ожидала. И в тот момент поняла, почему каждый атлет, когда чего-то добивается не в первый раз, падает и проявляет эмоции. Каждый раз — как первый раз, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Материалы по теме
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Live
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android