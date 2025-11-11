Соболенко: раньше не понимала, как можно выиграть пятый «Шлем», но всё равно плакать

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что испытывала разные, но одинаково сильные эмоции – что от первого титула на мэйджоре, что от последнего.

— Каждый раз, когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема», ты чувствуешь, что это новый этап или это поддержание того, что ты создала за свою карьеру?

— Считаю, что при первом «Шлеме» были одни эмоции, это был один игрок, при победе во втором — другой игрок, с другим опытом, с новыми челленджами. Я раньше не понимала, как можно выиграть третий, четвёртый или пятый «Шлем», но всё равно падать и плакать. Сейчас понимаю, что каждый раз, когда выигрываешь, становишься новым человеком, преодолеваешь разные трудности. В этот раз на US Open я боролась со своими демонами, и то, что я упала плакать, не ожидала. И в тот момент поняла, почему каждый атлет, когда чего-то добивается не в первый раз, падает и проявляет эмоции. Каждый раз — как первый раз, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.