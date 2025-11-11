Скидки
Алькарас стал третьим в истории по скорости достижения 50 побед над игроками топ-10

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком с 1973 года по скорости достижения 50 побед над соперниками из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 11 ноября, в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP. Алькарас со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица. Для испанца эта победа стала 50-й над игроком из топ-10. Для достижения этой отметки Карлосу понадобилось 73 матча.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
Карлос Алькарас
Испания
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 3
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

С 1973 года только американец Джимми Коннорс и немец Борис Беккер добились отметки в 50 побед над теннисистами топ-10 рейтинга за меньшее количество встреч. Коннорс за 69 матчей, а Беккер – за 71.

Интересно, что испанцу Рафаэлю Надалю, как и Алькарасу, для 50 побед над игроками топ-10 понадобилось 73 матча.

