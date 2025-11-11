Скидки
Теннис

Кафельников категорично ответил на вопрос, чего не хватает Звереву для титула на «Шлеме»

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделились мыслями, по каким причинам немец Александр Зверев не может выиграть ни один мэйджор.

Дементьева: Давайте на минуточку остановимся на Александре Звереве. Он третья ракетка мира, олимпийский чемпион. Если не ошибаюсь, три раза был в финалах турнира «Большого шлема». У него очень приличная статистика против Синнера и Алькараса.

Если посмотреть со стороны, у него великолепные физические данные, прекрасные теннисные гены, его папа был лучшим в СССР, мама теннисистка, брат играл в тридцатке мира, с точки зрения техники он великолепно оснащён. Но сколько бы мы здесь с вами ни обсуждали противостояние Алькараса и Синнера, вот сколько бы мы ни предполагали, а кто может их остановить или кто бы мог выиграть турнир «Большого шлема», если не они, вот ни разу ни у кого из нас не всплыло в голове имя Александра Зверева.

Кафельников: Есть несколько ответов на твой вопрос. Какая-то карма у Саши, три раза он играл в финалах турниров «Большого шлема». Этот барьер тяжело переступить, как говорят, обезьяна на спине, вечно второй. Не хочу брать этот пример, но Андрей Рублёв, сколько там, восемь или девять раз играл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема» и ни разу не прошёл в полуфинал. Я лично не могу объяснить, почему это происходит. Когда ты говоришь за Зверева, у меня возникают сомнения, что он никогда не сможет выиграть ТБШ. Кому-то не дано, хотя Горан Иванишевич явный пример, что это можно сделать даже в 30 лет, как он на Уимблдоне в 2001 году, будучи 115-й ракеткой мира, получив уайлд-кард. Чудеса бывают всегда, хочется верить, что у Саши тоже будет такой чудесный день и он всё-таки выиграет. Потому что, когда мы говорим об игроках первой десятки, между собой уважаем больше теннисистов, которые с титулами на «Шлемах».

Дементьева: Чего ему не хватает?

Кафельников: Прежде всего веры в самого себя, — сказали Дементьева и Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

