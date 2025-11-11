Кафельников назвал цель, которую может преследовать Джокович перед завершением карьеры

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников предположил, какую цель преследует 24-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович перед завершением карьеры.

«Для него сейчас, из того, что вижу, главная цель — обойти Джимми Коннорса по количеству титулов. У него 109 титулов, Новак заработал 101-й. Джокович сейчас ошеломлён этой целью, хочет остаться в истории как человек, выигравший наибольшее количество турниров ATP. Он сделает всё возможное в своё оставшееся время, чтобы выиграть девять турниров. Какого ранга эти турниры – никого не интересует.

Он ставит перед собой цели, будет сам себе доказывать, выигрывая титулы. Будет заявляться вполне определённо туда, где будет считать, что есть шансы. И, мне кажется, мы увидим в следующем году Новака, который будет очень скрупулезно смотреть за своим расписанием. Не будет играть по 15-20 турниров в году, думаю, не на всех турнирах «Большого шлема» сыграет. Поверьте мне на слово, хоть я и хочу ошибаться. Он поедет в Австралию, но будет большой вопрос по «Ролан Гаррос», Уимблдону и US Open, потому что это очень энергозатратные турниры «Большого шлема»… Очень надеюсь, что два-три турнира он в следующем году выиграет», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.