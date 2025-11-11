Скидки
Кафельников назвал цель, которую может преследовать Джокович перед завершением карьеры

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников предположил, какую цель преследует 24-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович перед завершением карьеры.

«Для него сейчас, из того, что вижу, главная цель — обойти Джимми Коннорса по количеству титулов. У него 109 титулов, Новак заработал 101-й. Джокович сейчас ошеломлён этой целью, хочет остаться в истории как человек, выигравший наибольшее количество турниров ATP. Он сделает всё возможное в своё оставшееся время, чтобы выиграть девять турниров. Какого ранга эти турниры – никого не интересует.

Он ставит перед собой цели, будет сам себе доказывать, выигрывая титулы. Будет заявляться вполне определённо туда, где будет считать, что есть шансы. И, мне кажется, мы увидим в следующем году Новака, который будет очень скрупулезно смотреть за своим расписанием. Не будет играть по 15-20 турниров в году, думаю, не на всех турнирах «Большого шлема» сыграет. Поверьте мне на слово, хоть я и хочу ошибаться. Он поедет в Австралию, но будет большой вопрос по «Ролан Гаррос», Уимблдону и US Open, потому что это очень энергозатратные турниры «Большого шлема»… Очень надеюсь, что два-три турнира он в следующем году выиграет», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

