Алькарас — о матчах на Итоговом турнире: сразу понимаешь, что нужно выложиться на максимум

Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, настраивается ли он по-особенному на Итоговый турнир АТР – 2025, учитывая, что играет с лучшими теннисистами по итогам года.

– Здесь играют только лучшие теннисисты мира. Не хочу говорить, что концентрация выше, но это ведь немного другой настрой, правда? Ведь все соперники — из топ-8.
— Когда готовишься к матчу, ты сразу понимаешь, что нужно выложиться на максимум. Ведь ты играешь против лучших теннисистов мира. Обычно они не дают тебе шанса остаться в игре или вернуться, если хоть немного теряешь концентрацию. Это значит, что, неважно — матч длится два часа или три — нужно быть максимально сосредоточенным на каждом розыгрыше.

Это делает игру с топ-соперниками очень сложной. Поэтому, начиная матч или даже во время него, ты должен быть действительно предельно сфокусирован и показывать свой лучший теннис, если хочешь их обыграть, – сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.

