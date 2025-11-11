Скидки
Теннис Новости

Арина Соболенко: порой устаёшь винить, судить, хочется пару шотов и красивый вид

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко откровенно рассказала, как справляется с проблемами в своей профессиональной карьере.

— Считаю, что у спортсменов, бизнесменов или медийных личностей происходят эти «качели», потому что [их жизнь выставлена] на больший глаз, всё это видят, комментируют и судят. Поэтому есть тенденция уходить в эти «качели».

Я с годами научилась воспринимать мнение, которое важно, а остальное — откидывать. Научилась балансировать тяжёлую работу с моментами, в которых мне действительно в кайф — веселье, моменты с друзьями и семьёй.

— У тебя есть рутина в таких ситуациях, когда проблемы?
— Уезжаю как можно быстрее с места проигрыша, не включаю телевизор, не смотрю теннис и ухожу на шопинг (смеётся).

— Был шикарный рилс, вроде после «Ролан Гаррос», где ты сказала, что тебе нужно пару шотов.
— Как есть, это жизнь, ребята (смеётся). В какой-то момент устаёшь обдумывать, винить, судить, хочется пару шотов, красивый вид, и отстаньте от меня все, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

