Арина Соболенко: умение не закапываться приходит с опытом. Без анализа нет роста

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о внутренней работе над собой.

— Ты склонна к рефлексии своего пройденного пути?

— Учишься с годами, проходишь из раза в раз. Переживаешь, закапываешься, нервничаешь. А потом по факту в какой-то момент приходишь к тому, что это прошло. Ты знаешь, что сделал правильно, а что – нет, что нужно исправить и над чем поработать, что новое привнести в команду и свой образ жизни. И всё: концентрируешься на моменте, стараешься исправить. Если не получилось, в следующий раз добавляешь что-то ещё. [Способность] не закапываться приходит с опытом. Понятно, что анализируешь, без анализа нет роста, а без проигрышей нет побед. Идёшь дальше, ты не можешь контролировать, что произошло, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.