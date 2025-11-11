Дементьева: думаю, Музетти был зол на Джоковича, но Лоренцо — деликатный человек

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказались о том, что серб Новак Джокович в последний момент снялся с Итогового чемпионата ATP – 2025, за счёт чего в сетку попал итальянец Лоренцо Музетти.

Джокович снялся с Итогового сразу после финала турнира ATP-250 в Афинах, в котором обыграл Музетти. Лоренцо для прямого отбора в Турин нужно было завоевать титул в Афинах.

Дементьева: Думаю, Музетти не оценил такой великодушный подарок со стороны Джоковича и был очень зол. Он человек деликатный, высказывался корректно насчёт этого. Но попадание в последний момент, когда ты едешь уставший и измотанный… Первый матч он проиграл, думаю, хотелось ему знать чуть пораньше.

Кафельников: На самом деле, Музетти ведь ехал в Афины, чтобы выиграть турнир и попасть напрямую, не испытывая судьбу и фортуну. Но так ему повезло… С одной стороны, понимаю Новака, сколько ему лет уже. Новак понимает, что сыграл четыре матча в Афинах, для любого теннисиста в таком возрасте это огромнейшая нагрузка. Даже несмотря на то, что по регалиям, качеству игры ты превосходишь Музетти, ему 23 года, он сейчас на пике физических данных. Это непростой квест, который нужно пройти. Выиграв турнир, Новак понял, что ему особо ничего не светит на Итоговом. Потому что конкурировать с Синнером, Алькарасом и Зверевым сейчас ему очень сложно. Кому что ещё он должен доказать? Никому, только самому себе, — сказали Дементьева и Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.