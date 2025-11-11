Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: заканчиваешь год первым — такой-то бонус, вторым — другой

Кафельников: заканчиваешь год первым — такой-то бонус, вторым — другой
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделились мнением о том, насколько принципиальным моментом может являтться для испанца Карлоса Алькараса завершение сезона на первой строчке рейтинга.

Дементьева: Очень принципиальный, мы, конечно, тебе не можем озвучивать и рассекречивать теннисные контракты, но, поверь, это очень принципиальный момент.

Кафельников: Для меня тоже было принципиальным, не скрою. Заканчиваешь год первым – такой-то бонус, вторым – другой. Не знаю ни одного теннисиста, для кого бы это было неважно. Каждый должен получать за свою работу по заслугам, – сказали Дементьева и Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Кафельников назвал цель, которую может преследовать Джокович перед завершением карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android