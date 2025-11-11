Кафельников: заканчиваешь год первым — такой-то бонус, вторым — другой

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева и двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделились мнением о том, насколько принципиальным моментом может являтться для испанца Карлоса Алькараса завершение сезона на первой строчке рейтинга.

Дементьева: Очень принципиальный, мы, конечно, тебе не можем озвучивать и рассекречивать теннисные контракты, но, поверь, это очень принципиальный момент.

Кафельников: Для меня тоже было принципиальным, не скрою. Заканчиваешь год первым – такой-то бонус, вторым – другой. Не знаю ни одного теннисиста, для кого бы это было неважно. Каждый должен получать за свою работу по заслугам, – сказали Дементьева и Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.