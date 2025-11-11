«Это было личным». Пирс Морган извинился перед Джоковичем за критику во время ковида

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган развёрнуто извинился перед 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за публичную критику его позиции по вакцинированию от ковида. Джокович выступал против вакцинации и публично выражал сомнения в необходимости этой процедуры.

«Начну с извинений. Я был очень строг с вами из-за скандала с коронавирусом, в который вы попали. И, вкратце, вас выгнали из Австралии из-за того, что, судя по тому, что говорили СМИ и что сообщалось, вы пытались обойти правила участия в Открытом чемпионате Австралии, не сделав прививку от ковида. И я был на самом деле довольно строг ко многим людям в то время, с тех пор я извинился перед некоторыми людьми за то, что был слишком суров с ними, потому что, как только стало ясно, что если у вас есть вакцина, то не имеет значения, можете ли вы затем передать вирус, ясно, что в тот момент для меня это стало личным выбором. Я сказал, что вакцины были важны. Я думаю, что они спасли много жизней. В то время в моей жизни было много людей, которые переживали ужасное время с коронавирусом. У одной из моих коллег по утреннему шоу, которое я вёл, муж был в коме из-за него. К сожалению, он умер… Так что это было довольно личным. Мне это казалось довольно инстинктивным, но я был слишком строг.

И когда появилось больше информации о вашей ситуации, тот факт, что у вас был коронавирус за несколько недель до поездки в Австралию, тот факт, что вы на самом деле не сделали ничего плохого при заполнении формы, тот факт, что, в конце концов, это стало политическим решением – выгнать вас, основанным на вероятном гневе общественности, если они не предпримут меры. Когда я оглядываюсь назад и размышляю об этом, мне хочется извиниться за несдержанные выражения, которые я использовал в отношении вас, потому что я вас не знал.

Я принял то, что читал и слышал, за чистую монету, но всё оказалось сложнее, и да, я прошу прощения за то, что переборщил с риторикой», — сказал Морган на своём YouTube-канале.