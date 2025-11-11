Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это было личным». Пирс Морган извинился перед Джоковичем за критику во время ковида

«Это было личным». Пирс Морган извинился перед Джоковичем за критику во время ковида
Аудио-версия:
Комментарии

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган развёрнуто извинился перед 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за публичную критику его позиции по вакцинированию от ковида. Джокович выступал против вакцинации и публично выражал сомнения в необходимости этой процедуры.

«Начну с извинений. Я был очень строг с вами из-за скандала с коронавирусом, в который вы попали. И, вкратце, вас выгнали из Австралии из-за того, что, судя по тому, что говорили СМИ и что сообщалось, вы пытались обойти правила участия в Открытом чемпионате Австралии, не сделав прививку от ковида. И я был на самом деле довольно строг ко многим людям в то время, с тех пор я извинился перед некоторыми людьми за то, что был слишком суров с ними, потому что, как только стало ясно, что если у вас есть вакцина, то не имеет значения, можете ли вы затем передать вирус, ясно, что в тот момент для меня это стало личным выбором. Я сказал, что вакцины были важны. Я думаю, что они спасли много жизней. В то время в моей жизни было много людей, которые переживали ужасное время с коронавирусом. У одной из моих коллег по утреннему шоу, которое я вёл, муж был в коме из-за него. К сожалению, он умер… Так что это было довольно личным. Мне это казалось довольно инстинктивным, но я был слишком строг.

И когда появилось больше информации о вашей ситуации, тот факт, что у вас был коронавирус за несколько недель до поездки в Австралию, тот факт, что вы на самом деле не сделали ничего плохого при заполнении формы, тот факт, что, в конце концов, это стало политическим решением – выгнать вас, основанным на вероятном гневе общественности, если они не предпримут меры. Когда я оглядываюсь назад и размышляю об этом, мне хочется извиниться за несдержанные выражения, которые я использовал в отношении вас, потому что я вас не знал.

Я принял то, что читал и слышал, за чистую монету, но всё оказалось сложнее, и да, я прошу прощения за то, что переборщил с риторикой», — сказал Морган на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Клеймо до конца жизни». Джокович прямо предупредил Синнера о последствиях допинг-скандала «Клеймо до конца жизни». Джокович прямо предупредил Синнера о последствиях допинг-скандала
Джокович сотворил историю в Афинах. Взял 101-й титул и оставил соперника без Итогового Джокович сотворил историю в Афинах. Взял 101-й титул и оставил соперника без Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android