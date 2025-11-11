Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников сделал прогноз на участников 1/2 финала и победителя Итогового турнира — 2025

Кафельников сделал прогноз на участников 1/2 финала и победителя Итогового турнира — 2025
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников сделал прогноз на то, кто из участников Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) выйдёт в полуфинал соревнований и одержит победу на турнире.

«Думаю, из первой группы выйдут Алькарас и Фриц, из второй — Синнер и Зверев. Синнер и Алькарас сыграют в финале, пусть Янник будет победителем, потому что он играет в родных стенах. И я думаю, что элемент поддержки публики будет иметь очень большое значение», – сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Итоговый турнир АТР – 2025 проходит с 9 по 16 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Материалы по теме
Алькарас вытащил тяжёлый матч на Итоговом. Он в одной победе от 1-го места в сезоне-2025
Алькарас вытащил тяжёлый матч на Итоговом. Он в одной победе от 1-го места в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android