Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул — Кевин Кравиц/Тим Пюц, результат матча 11 ноября 2025, счет 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли Кравица и Пюца в группе на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии

Британские теннисисты Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли немецкий дуэт Кевин Кравиц/Тим Пюц на групповом этапе парного разряда Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Матч завершился со счётом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Кэша и Гласспула.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
11 ноября 2025, вторник. 20:10 МСК
Джулиан Кэш
Великобритания
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Великобритания
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Матч дуэтов Кэш/Гласспул и Кравиц/Пюц продлился 1 час и 25 минут. В его рамках британцы восемь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету немецкого дуэта два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Кэш/Гласспул и Кравиц/Пюц представляют группу Питера Флеминга. Для британцев это первая победа в группе, для немцев — второе поражение.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP (пары)
Материалы по теме
Итоговый: что нужно знать о турнире лучших теннисистов, который брали Давыденко и Медведев
Итоговый: что нужно знать о турнире лучших теннисистов, который брали Давыденко и Медведев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android