Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли Кравица и Пюца в группе на Итоговом чемпионате ATP
Британские теннисисты Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул обыграли немецкий дуэт Кевин Кравиц/Тим Пюц на групповом этапе парного разряда Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия). Матч завершился со счётом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Кэша и Гласспула.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Питера Флеминга
11 ноября 2025, вторник. 20:10 МСК
Джулиан Кэш
Ллойд Гласспул
Д. Кэш Л. Гласспул
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Кевин Кравиц
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц
Матч дуэтов Кэш/Гласспул и Кравиц/Пюц продлился 1 час и 25 минут. В его рамках британцы восемь раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету немецкого дуэта два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Кэш/Гласспул и Кравиц/Пюц представляют группу Питера Флеминга. Для британцев это первая победа в группе, для немцев — второе поражение.
