Фриц — о матче с Алькарасом: в первых двух сетах я подавал и принимал просто великолепно

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился впечатлениями от встречи с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в матче группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 в пользу испанского теннисиста.

«Я ведь недавно его обыграл (улыбается). Но если говорить о последних двух матчах, то да, когда мы играли в Саудовской Аравии, у меня вообще не было шансов. Я не получал ни одного мяча, где мог бы сыграть агрессивно, он всё время контролировал игру. Похожее было и в Токио. А вот в первых двух сетах этого матча я чувствовал, что у меня много возможностей, потому что я хорошо принимал, очень агрессивно. С концентрацией на подаче проблем не было. Подача вообще не была проблемой в этом матче. В третьем сете я уже сильно страдал из-за тендинита колена. Мне пришлось играть два дня подряд, и при таком взрывном матче становится тяжело сгибать колено при подаче. Что есть, то есть — ничего не поделаешь. В первых двух сетах я подавал и принимал просто великолепно. Я дал себе все шансы, какие только можно было», – сказал Фриц на послематчевой пресс-конференции.