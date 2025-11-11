Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: не люблю смотреть на себя на корте, просто не могу, стыдно

Арина Соболенко: не люблю смотреть на себя на корте, просто не могу, стыдно
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему не любит пересматривать матчи со своим участием.

«Не люблю смотреть на себя на корте, до сих пор не могу привыкнуть к себе на корте. В моменте мне всё равно, я такая, какая есть, не переживаю за свои эмоции, какая я на корте, просто работаю и знаю, что нужно делать, чтобы выиграть. Но вот после смотреть на свои слова, взгляды и ещё что-то — просто не могу, стыдно. Даже то, как я выдыхаю, говорю: «Можно, пожалуйста, выключить звук, не могу это слушать» (улыбается).

У меня есть статист, проводящий анализ и пересылающий его команде. Она обрабатывает. А у меня всё в голове свежее, я всё помню и знаю, мне не нужно пересматривать, Естественно, какие-то тонкие моменты могу пересмотреть. У команды есть полная картина, обсуждаем, с чем-то соглашаемся, с чем-то — нет, приходим к единому целому и идём работать», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Материалы по теме
Фото
«Мяу». Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха в купальнике
Материалы по теме
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Live
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android