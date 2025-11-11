Арина Соболенко: не люблю смотреть на себя на корте, просто не могу, стыдно

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему не любит пересматривать матчи со своим участием.

«Не люблю смотреть на себя на корте, до сих пор не могу привыкнуть к себе на корте. В моменте мне всё равно, я такая, какая есть, не переживаю за свои эмоции, какая я на корте, просто работаю и знаю, что нужно делать, чтобы выиграть. Но вот после смотреть на свои слова, взгляды и ещё что-то — просто не могу, стыдно. Даже то, как я выдыхаю, говорю: «Можно, пожалуйста, выключить звук, не могу это слушать» (улыбается).

У меня есть статист, проводящий анализ и пересылающий его команде. Она обрабатывает. А у меня всё в голове свежее, я всё помню и знаю, мне не нужно пересматривать, Естественно, какие-то тонкие моменты могу пересмотреть. У команды есть полная картина, обсуждаем, с чем-то соглашаемся, с чем-то — нет, приходим к единому целому и идём работать», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.