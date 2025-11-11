Скидки
«Оно полностью убито». Тейлор Фриц — о проблеме с коленом

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о проблемах с коленом, которая беспокоит его на протяжении всего сезона и оказала влияние на игру с испанцем Карлосом Алькарасом в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 в пользу испанского теннисиста.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 6
7 7 		5 3
         
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

– Поскольку первые два сета были настолько близкими, а всё решилось в третьем, не было ли ощущения полной фрустрации или, может, эмоционального спада?
– Конечно, было разочарование, ведь, как я сказал, у меня были возможности. Но если честно — «спад» был из-за колена. Моё колено полностью убито. Я реально ничего не могу сделать. Я мучаюсь с тендинитом весь год. Оно стало мешать именно во время матчей только с сезона на траве, до этого болело только после матчей, когда остываешь. С тех пор мне трудно играть два дня подряд без обострения. Если я провожу тяжёлый матч, потом нужен день, чтобы нога успокоилась. В этом году только в Токио, не знаю почему, я смог сыграть подряд без боли. Сегодня боль началась к концу первого сета, но реально мешать стала только в третьем — тяжело было сгибать ногу на подаче, шагать в бэкхенде, нагружать правую ногу при открытой стойке на форхенде. Да, чувство «пустоты» — это именно из-за колена, – сказал Фриц на пресс-конференции после матча.

