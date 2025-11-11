«Оно полностью убито». Тейлор Фриц — о проблеме с коленом

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о проблемах с коленом, которая беспокоит его на протяжении всего сезона и оказала влияние на игру с испанцем Карлосом Алькарасом в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 в пользу испанского теннисиста.
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
– Поскольку первые два сета были настолько близкими, а всё решилось в третьем, не было ли ощущения полной фрустрации или, может, эмоционального спада?
– Конечно, было разочарование, ведь, как я сказал, у меня были возможности. Но если честно — «спад» был из-за колена. Моё колено полностью убито. Я реально ничего не могу сделать. Я мучаюсь с тендинитом весь год. Оно стало мешать именно во время матчей только с сезона на траве, до этого болело только после матчей, когда остываешь. С тех пор мне трудно играть два дня подряд без обострения. Если я провожу тяжёлый матч, потом нужен день, чтобы нога успокоилась. В этом году только в Токио, не знаю почему, я смог сыграть подряд без боли. Сегодня боль началась к концу первого сета, но реально мешать стала только в третьем — тяжело было сгибать ногу на подаче, шагать в бэкхенде, нагружать правую ногу при открытой стойке на форхенде. Да, чувство «пустоты» — это именно из-за колена, – сказал Фриц на пресс-конференции после матча.
- 11 ноября 2025
-
22:32
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
21:42
-
21:36
-
21:33
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:53
-
20:32
-
20:22
-
20:10
-
19:59
-
19:51
-
19:41
-
19:28
-
19:14
-
19:00
-
18:50
-
18:32
-
18:24
-
17:53
-
17:43
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:16
-
16:54
-
16:46
-
16:42
-
16:35
-
16:33