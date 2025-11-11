Джокович: никогда не был сторонником антипрививочников, я всегда был за свободу выбора

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на извинения со стороны журналиста Пирса Моргана, который жёстко критиковал его во время ковида.

«Я очень это ценю. Большое спасибо за вашу честность. Это были трудные времена, чрезвычайное положение во всём мире. Мы прошли через ад во всём мире, все мы на этой планете. И единственное, что я хотел бы добавить, не вдаваясь в подробности всей этой ситуации с коронавирусом и вакцинацией, это то, что я никогда не был сторонником антипрививочников.

Я всегда был за свободу выбора. Так вот, и это было неверно истолковано. Меня поставили на одну сторону или на другую, чёрное или белое. А я сказал, знаете ли, что так быть не должно. Как спортсмен, как человек, который заботится о целостности тела и проводит исследования, и понимающий, что не представляет угрозы ни для кого.

Я переболел коронавирусом два или три раза за год, полтора года. Так что у меня были все антитела и прочее. Так или иначе, рад видеть вас здесь. Рад наконец-то встретиться с вами, и ценю и уважаю, тот факт, что вы сказали. Это многое говорит о том, какой вы человек», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале Моргана.