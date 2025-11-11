Джокович — о допинг-деле Синнера: то, как оно было рассмотрено, вызывает много подозрений

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович откровенно высказался о допинг-деле четырёхкратного победителя ТБШ итальянца Янника Синнера.

— Что касается Синнера, есть ли над ним некая завеса тайны из-за дела? Может, к топовым игрокам относятся на другом уровне, чем к тем, кто менее важен?

— Это история будет преследовать его, как моя с коронавирусом, до конца карьеры. Это что-то настолько серьёзное, что, когда это происходит, знаете, со временем оно утихнет, но не исчезнет совсем. Всегда будет группа людей, пытающихся выдвинуть этот момент на первый план.

— Вы верите ему?

— Я знаю Янника с тех пор, как ему было 13-14 лет, потому что его первый серьёзный тренер был и моим тренером, это Рикардо Пьятти. Я довольно много тренировался в его академии в Италии, и много тренировался с Синнером, когда он был юниором. Знаете, мне он очень нравился, ведь он был всегда худым и высоким, как я. Его история похожа на мою. Янник всегда производил впечатление очень искреннего, милого и тихого человека. У него был свой собственный мир, и его не слишком заботили, так сказать, светила общества, он просто хотел быть лучшим игроком, каким он только мог быть.

И мне это нравилось, мне нравился его менталитет. Поэтому, когда это произошло, честно говоря, я был шокирован. Я думаю, он не сделал этого намеренно, но то, как дело было рассмотрено, вызывает много подозрений.

— Если бы он был 500-м в рейтинге, думаю, его бы забанили.

— Именно так, да, это реальность. Отсутствие прозрачности, непоследовательность и удобство дисквалификации между турнирами «Большого шлема», чтобы он ничего не пропустил. Это было очень, очень странно.

И поэтому мне не нравится, как рассматривалось это дело, и вы могли слышать, как многие другие игроки, как мужчины, так и женщины, у которых были похожие ситуации, выходили в СМИ и жаловались.

Зная свою историю с ним, думаю, он не сделал этого намеренно, но, конечно, несёт ответственность, таковы правила. Вы несёте ответственность, когда происходит что-то подобное. И поэтому, когда вы видите, как кого-то за что-то очень похожее или то же самое отстраняют на годы, а затем его отстраняют временно на какие-то три месяца или сколько там это было, это неправильно», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.