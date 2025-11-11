Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: полагал, что я — супермен. Но получил пощёчину от реальности в последние годы

Джокович: полагал, что я — супермен. Но получил пощёчину от реальности в последние годы
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём настоящем и наследии в теннисе.

«Я полагал, что в каком-то смысле я – супермен, который никогда не получит травму, который никогда не может быть слабым и так далее. Но, вы знаете, я получил пощёчину от реальности в последние несколько лет.

Мне всегда было не очень комфортно говорить о себе как о величайшем, потому что я считаю себя отличным учеником этой игры. И я уважаю историю этой игры, я уважаю всех великих её представителей. Некоторые из этих великих были моими тренерами, например, как Борис Беккер, которого я считаю частью своей семьи. Так что мне комфортнее оставить обсуждение на предмет величайшего в теннисе другим. Конечно, это великая часть и привилегия – быть частью этой дискуссии», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

Материалы по теме
Кафельников назвал цель, которую может преследовать Джокович перед завершением карьеры
Материалы по теме
«Клеймо до конца жизни». Джокович прямо предупредил Синнера о последствиях допинг-скандала «Клеймо до конца жизни». Джокович прямо предупредил Синнера о последствиях допинг-скандала
Джокович сотворил историю в Афинах. Взял 101-й титул и оставил соперника без Итогового Джокович сотворил историю в Афинах. Взял 101-й титул и оставил соперника без Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android