Джокович: полагал, что я — супермен. Но получил пощёчину от реальности в последние годы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём настоящем и наследии в теннисе.

«Я полагал, что в каком-то смысле я – супермен, который никогда не получит травму, который никогда не может быть слабым и так далее. Но, вы знаете, я получил пощёчину от реальности в последние несколько лет.

Мне всегда было не очень комфортно говорить о себе как о величайшем, потому что я считаю себя отличным учеником этой игры. И я уважаю историю этой игры, я уважаю всех великих её представителей. Некоторые из этих великих были моими тренерами, например, как Борис Беккер, которого я считаю частью своей семьи. Так что мне комфортнее оставить обсуждение на предмет величайшего в теннисе другим. Конечно, это великая часть и привилегия – быть частью этой дискуссии», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.