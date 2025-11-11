«Всё зависит от ситуации». Алькарас рассказал, как ему удаётся читать игру соперников

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как ему удаётся верно читать игру соперников во время матчей. Алькарас одержал победу над американцем Тейлором Фрицем в поединке группы Джимми Коннорса на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (6:7 (2:7), 7:5, 6:3).
— Тейлор после матча похвалил вас — сказал, что вы потрясающе читаете игру и будто всегда угадываете, куда полетит мяч. Как вы это делаете?
– Просто стараюсь залезть к нему в голову, прежде чем он ударит (улыбается).
Не знаю, всё зависит от ситуации. Мы изучаем соперников перед матчем — смотрим, куда они чаще бьют в простых розыгрышах, в каких зонах чувствуют себя комфортнее. Конечно, игроки иногда меняют направление, но почти у каждого есть любимое направление удара в сложные или напряжённые моменты.
Мы анализируем это и стараемся действовать по инстинкту, предугадывая, что он снова выберет тот угол — и надеемся, что окажемся правы.
Сегодня несколько раз я действительно пошёл в правильную сторону. Наверное, из-за этого он начал немного нервничать и ошибаться. Так что всё просто — выбираешь сторону и бежишь туда (смеётся).
— Можно сказать, что это похоже на работу вратаря при пенальти? То же самое мышление?
– Да, именно так. Это как вратарь, который пытается угадать направление удара. Думаешь: «Если бы я был на его месте, куда бы я пробил?» — и принимаешь решение. Просто выбираешь сторону и прыгаешь. Иногда срабатывает, иногда — нет, — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.
