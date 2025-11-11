«Всё, что я делал тогда, превращалось в золото». Джокович раскрыл период своей топ-формы

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, в какой период его карьеры его форма достигала самого высокого пика.

– На какой период пришлась твоя лучшая топ-форма в карьере?

– С начала 2015 года до середины 2016-го. Мы недавно рефлексировали по этому поводу с моей командой. Это было потрясающее чувство, ты как на облаках, всё, что я делал тогда, превращалось в золото. Немногие спортсмены испытывают подобное в таком масштабе. Я благословлён этим.

– Как думаешь, в тот период кто-нибудь в истории мог бы тебя победить?

– Нет (смеётся). Нет, в то время нет, — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.