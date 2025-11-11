«Добро пожаловать в семью». Возняцки рассказала, как началась её дружба с Сереной Уильямс

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки рассказала, как завязалась её дружба с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс.

«Винус взяла меня под своё крыло, и, наверное, именно она — главная причина, почему Серена и я подружились. Когда мне было, наверное, 17 лет, я играла показательный матч в Гонконге, и мы с Винус оказались в одной паре в парном разряде. После этого, думаю, Винус решила: «О, эта девушка неплохо играет», и предложила мне сыграть с ней парный турнир в Дохе. И я согласилась.

И Серена тогда сказала: «Винус никогда ни с кем не играет! Кто эта девушка, с которой ты играешь?» и подошла ко мне. Мы немного поговорили, и она сказала: «Ладно, теперь понимаю. Всё ясно. Добро пожаловать в семью», – сказала Возняцки во время записи подкаста Nothing Major.