Джокович признался, что его жена Елена в юности встречалась с его другом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как зарождались его романтические отношения с супругой Еленой.

«Она раньше играла в теннис, однако мы никогда не встречались на почве тенниса, когда она играла в него.

Но она встречалась с одним парнем из нашего теннисного клуба, с которым я дружил когда-то. Это забавно, потому что впервые я услышал о ней через этого парня. Он состоял в том же теннисном клубе, что и я, мы играл какой-то матч в региональной теннисной лиге, и он выиграл важный матч. И тогда снял свою майку, а под ней была белая с надписью: «Елена, я люблю тебя, это для тебя». Мы тогда подумали: «Боже мой, это так глупо. Зачем он это делает? И кто такая эта Елена?» И это была она.

Потом она появилась, и позже мы узнали друг друга, очевидно, через общих друзей. У нас в некотором роде были похожие компании.

Потом мы начали встречаться, когда я переехал жить в Монте-Карло. Проясню, она тогда была свободна, поехала учиться в Италию.

По сути, она – да, единственные мои серьёзные отношения, да, это настоящая любовь, любовь всей моей жизни», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.