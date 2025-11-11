Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович заявил, что матч Синнер — Алькарас в финале «РГ» входит в его личный топ

Джокович заявил, что матч Синнер — Алькарас в финале «РГ» входит в его личный топ
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович восхитился мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2025 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась волевой победой испанца в пяти сетах — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Когда начал смотреть [финал «Ролан Гаррос» — 2025], то делал это с тактической точки зрения, чтобы понять, что они делают на корте. Затем я начал испытывать восхищение. Такое происходит редко, когда я наблюдаю за игрой других. Несколько раз это случалось, когда я смотрел поединки Федерера и Надаля. В моей жизни было всего четыре-пять матчей, когда я думал: «Вау!», и это один из них. Это был теннис астрономического уровня», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.

Материалы по теме
Не только Джокович сравнивал себя с Синнером. Всё больше мнений, что Янник — это Новак 2.0
Не только Джокович сравнивал себя с Синнером. Всё больше мнений, что Янник — это Новак 2.0
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android