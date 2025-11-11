Джокович заявил, что матч Синнер — Алькарас в финале «РГ» входит в его личный топ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович восхитился мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2025 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась волевой победой испанца в пяти сетах — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
«Когда начал смотреть [финал «Ролан Гаррос» — 2025], то делал это с тактической точки зрения, чтобы понять, что они делают на корте. Затем я начал испытывать восхищение. Такое происходит редко, когда я наблюдаю за игрой других. Несколько раз это случалось, когда я смотрел поединки Федерера и Надаля. В моей жизни было всего четыре-пять матчей, когда я думал: «Вау!», и это один из них. Это был теннис астрономического уровня», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.
