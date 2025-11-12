«У нас был менталитет постоянного прогресса». Надаль — об эпохе «Большой тройки»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему он считает годы, в которые играла «Большая тройка», куда входят сам испанец, швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович, одной из величайших в истории тенниса.

«Думаю, это действительно особенный момент в истории нашего спорта — то, что у нас было три игрока одной эпохи. Мы выиграли 24, 22 и 20 турниров «Большого шлема», и практически каждый год наше соперничество становилось всё острее. Тем не менее мы воспринимали это соперничество правильно. То же могу сказать и о Новаке, и о Роджере. Мы все хотели быть лучшими, подталкивали друг друга к пределу. У нас был менталитет постоянного прогресса — становиться всё лучше и лучше с точки зрения физических и психологических требований. Думаю, мы делали это в позитивном ключе», – приводит слова Надаля Mondo.rs.