Теннис

Кузнецова — о поступке Рыбакиной: что-то мне подсказывает, инициатива исходила от Вукова

Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась об инциденте на награждении победительницы Итогового чемпионата WTA – 2025 казахстанки Елены Рыбакиной.

— Ситуация на церемонии награждения, когда Рыбакина отказалась позировать с главой WTA, вызвала большой резонанс. Что думаешь об этом эпизоде?
— Я понимаю, что таким поступком Лена выразила свою позицию. Если за ней следить в целом, видно — она немногословна, не любит излишнего внимания. Я её знаю лично: она очень корректная и точно не сделала бы это просто так. Значит, в переговорах действительно были серьёзные проблемы.

Но что-то мне подсказывает, что инициатива исходила от Стефано Вукова. Я ничего против не имею — у них сильный тандем. Они показывают хорошие результаты, и никто не вправе вмешиваться в их отношения. Главное — чтобы подобные ситуации не ранили других игроков, — приводит слова Кузнецовой телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

Комментарии
