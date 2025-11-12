Кузнецова — о словах Соболенко про соперниц: это не выглядит красиво

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко в финале Итогового чемпионата WTA – 2025.

Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (0:6) проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

— Что, на твой взгляд, помешало Арине Соболенко переломить ход финала на Итоговом?

— Арина не всегда реализовывает важные моменты в таких матчах. Как в финале «Ролан Гаррос», когда она проиграла Кори Гауфф, и вот сейчас — похожая ситуация. Плюс две негативные пиар-истории, связанные с её резкими высказываниями в адрес соперниц — Коко и Лены. Это, конечно, не выглядит красиво, и многие фанаты от неё отворачиваются.

Но сложно судить — мы же не знаем, что у неё происходит внутри. Мне кажется, Арина просто не всегда может контролировать свои эмоции. Она не любит проигрывать, и, может быть, где-то это даже хорошо — потому что это спортивная злость. Однако с точки зрения имиджа, конечно, выглядит не лучшим образом.

— После финала Соболенко не сдержала эмоций и выкрикнула: «Один раз и палка стреляет». Как тебе этот момент?

— Возможно, и в моё время были такие высказывания, но тогда мы жили без соцсетей. Были скандальные игроки, но всё это не афишировалось так, как сейчас.

Сегодня теннисисты очень медийные — соцсети замечают буквально всё, любой небольшой шорох тут же раздувается. Поэтому игрокам нужно быть гораздо аккуратнее и внимательнее к своим словам и эмоциям.

Хотя, мне кажется, новое поколение уже привыкло к такому вниманию и реагирует на это гораздо спокойнее, чем мы. В нашем поколении игроки были другими — многие вещей себе просто не позволяли. А сейчас, наоборот, такие проявления индивидуальности даже приветствуются, — приводит слова Кузнецовой телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».