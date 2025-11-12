Алькарас рассказал, задевают ли его негативные комментарии в соцсетях

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём отношении к негативным комментариям в социальных сетях в свой адрес после неудачных матчей на турнирах.

«Есть поражения, после которых мне, честно говоря, всё равно на негативные комментарии. Делай всё правильно или ошибайся — всё равно услышишь критику, будь то от настоящих болельщиков или от хейтеров.

Мы стараемся не обращать на это внимания, но бывают такие поражения, после которых некоторые негативные комментарии действительно задевают», – приводит слова Алькараса Sportskeeda.