Кафельников: Джокович смотрит на Роналду, который в 40 играет в футбол на добром уровне

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поддержал желание 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича выступить на Олимпиаде-2028.

«Читал, что Новак хочет быть флагоносцем на церемонии открытия или закрытия Олимпийских игр, большое желание, могу только поприветствовать. Это очень амбициозно, таких много примеров, он смотрит на Криштиану Роналду, которому 40, и он играет в футбол на добром уровне, как и Месси в США. Есть много примеров, на которые он ориентируется, но теннис — индивидуальный вид спорта, не командный, где можно сачкануть за счёт других, нужно делать всё самому, это не так просто», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.