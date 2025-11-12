Соболенко — о настрое на матчи: надеешься на лучшее, но и готова к худшему. Это помогает

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как изменился её настрой на матчи со временем в туре.

— Перфекционизм может навредить. Почему в начале карьеры у меня были эмоциональные сбои, назовём их так (улыбается), психозы простым языком или неудачи, потому что ты всегда стремишься к перфекционизму, и, когда что-то идёт неидеально, думаешь, что всё, конец света. С годами понимаешь, что можно чувствовать себя ужасно, при этом выиграть матч и показать хороший теннис. Твоё состояние в данный момент не значит победу или поражение.

— Сейчас, выходя на корт, ты закладываешь ожидания высокой планки, что выходишь побеждать, или стараешься выходить нейтрально, без ожиданий?

— У меня в голове чёткое понятие, знаю, на что способна. Знаю свои сильные стороны, слабых нет (смеётся). Иду туда, знаю, что могу, но говорю себе, что мне нужно сделать и к чему быть готовой. Если матч не складывается, нет такого, как в юношестве, что всё, конец, жизнь кончилась. Если это не работает, то идём ва-банк. Мне мешает, если я выхожу и думаю: «Я выиграю, самая сильная». Мне больше помогает знать, через что я прошла, что я сильная, и что смогу справиться с любыми моментами, которые могут идти не так в матче. Я выхожу и знаю, что единственное, что могу контролировать, это то, что буду бороться и буду пользоваться всеми возможными вариантами, чтобы получить победу. Ты надеешься на лучшее, но и готова к худшему. Эта ментальность помогает включаться, когда надо. А когда я иду туда [со словами]: «Всё идёт как надо, сейчас выиграю», тогда и случаются психозы, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.