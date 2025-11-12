Арина Соболенко: если бы могла, уже сейчас пошла бы рожать. Очень люблю детей

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих планах касательно материнства.

— Где-то читал или слышал какое-то давнее интервью. Ты говорила, что рассматриваешь вариант с паузой [в карьере]: завести детей, а потом вернуться.

— Где вы это читаете? Мне мама каждый раз звонит: «Ты что, заканчиваешь с теннисом?» Сестра: «Ты что, заканчиваешь с теннисом?» Каждый раз она мне пишет: «Ты что! Ты сказала, что ты заканчиваешь с теннисом и идёшь в семью?» Нет. Не сейчас.

— А как ты относишься к этому?

— Расскажу смешную историю. Я в 18 лет думала, что к 25 выиграю всё, что хочу. В 25 лет я рожу, вернусь и продолжу выигрывать. Наступило 25. Я выиграла что-то, но подумала, наверное, лет в 27-28 рожу. Вот мне сейчас 27. Я думаю теперь, что попозже… Да, перенесём.

Сейчас я просто хочу реализоваться максимально в своём виде спорта. Посмотреть, как далеко я смогу зайти. Такой ориентировочный план, скажем так. Наверное, хотелось бы лет через пять попробовать завести семью и, возможно, потом попробовать вернуться. Но это всё в зависимости от того, на какой стадии я буду в своей жизни.

Это тяжёлый момент, потому что я, если бы могла, я уже сейчас пошла бы [рожать]. Я очень люблю детей, и вроде бы дети любят меня. Я очень хотела бы, но сейчас у меня в приоритете моя карьера, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.