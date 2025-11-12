Скидки
Теннис

Соболенко: в хоккее могут по два-три месяца ничего не делать, а потом возвращаются в форму

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко подчеркнула, насколько тяжело в теннисе возвращать форму, приведя в пример хоккей.

— А в женском теннисе вообще есть примеры, когда кто-то уходил, рожал детей, возвращался?
— Да. Серена Уильямс. Ушла, родила, вернулась. Сыграла четыре финала «Шлема». Есть ещё несколько примеров, когда уходили, рожали и возвращались. Но пока никто после возвращения не вернулся на свой прежний уровень. Поэтому, наверное, это такой совсем нереалистичный вариант, потому что теннис требует многого.

Например, в хоккее могут по два-три месяца ничего не делать, а потом возвращаются, набирают форму — и всё хорошо. В теннисе же месяц не поиграешь, и уже есть вопросики. Нужно уже чуть больше времени, чтобы вернуться в форму. А тут такой период — девять месяцев плюс ещё какое-то время на восстановление после… — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

