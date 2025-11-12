Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: критиков много, особенно диванных

Арина Соболенко: критиков много, особенно диванных
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно высказалась о своём нынешнем отношении к любого рода критике.

— Некоторое время назад многие СМИ комментировали твои эмоциональные всплески. Насколько сильно тебя это цепляло и выбивало из струи? Или ты философски относилась к этому?
— Да, я считаю, что раньше это выбивало. А сейчас я на это просто смотрю. Ну, им надо же [что-то] писать, им надо это комментировать. Бизнес есть бизнес.

— А было что-то за последние, может быть, пару лет то, что в публичном поле появлялось про тебя и ты, такая: «О, а вот это на самом деле то, на что реально нужно обратить внимание и доработать»?
— Нет.

— То есть это такой белый шум больше для тебя?
— Да. Критиков-то много. Особенно диванных. Хотя бывает, что люди реально по делу пишут. И я такая думаю, блин, ну молодец, хоть одно здравомыслящее мнение. Но нет такого, чтобы я такая: «А, блин, точно! Двойных ошибок меньше надо делать, реально. Я же совсем не думала об этом. Всё, братан, спасибо. С этого момента только эйсы и приёмы навылет», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Материалы по теме
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Live
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android