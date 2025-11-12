Арина Соболенко: критиков много, особенно диванных

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно высказалась о своём нынешнем отношении к любого рода критике.

— Некоторое время назад многие СМИ комментировали твои эмоциональные всплески. Насколько сильно тебя это цепляло и выбивало из струи? Или ты философски относилась к этому?

— Да, я считаю, что раньше это выбивало. А сейчас я на это просто смотрю. Ну, им надо же [что-то] писать, им надо это комментировать. Бизнес есть бизнес.

— А было что-то за последние, может быть, пару лет то, что в публичном поле появлялось про тебя и ты, такая: «О, а вот это на самом деле то, на что реально нужно обратить внимание и доработать»?

— Нет.

— То есть это такой белый шум больше для тебя?

— Да. Критиков-то много. Особенно диванных. Хотя бывает, что люди реально по делу пишут. И я такая думаю, блин, ну молодец, хоть одно здравомыслящее мнение. Но нет такого, чтобы я такая: «А, блин, точно! Двойных ошибок меньше надо делать, реально. Я же совсем не думала об этом. Всё, братан, спасибо. С этого момента только эйсы и приёмы навылет», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.