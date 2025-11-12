Скидки
Теннис

Надаль рассказал, когда он болел за Федерера и Джоковича вопреки собственным интересам

Надаль рассказал, когда он болел за Федерера и Джоковича вопреки собственным интересам
Аудио-версия:
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что иногда болел за своих главных соперников — швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, даже вопреки собственным интересам.

«У нас было острое соперничество, но построенное на здоровых основаниях. Помню, когда Роджер Федерер впервые выиграл «Ролан Гаррос» в 2009 году, после того как несколько раз уступал мне в финале, он таким образом завершил карьерный «Большой шлем». И хотя это было против моих интересов, я был счастлив за него.

То же самое и с Новаком — когда он в прошлом году выиграл Олимпийские игры после стольких лет попыток, я был счастлив за него.

Мы упорно трудились всю карьеру, исполнили свои мечты и достигли большего, чем могли вообразить в детстве. Мне не на что жаловаться — мы сделали это позитивным образом, и я очень счастлив», – приводит слова Надаля Mondo.rs.

«У нас был менталитет постоянного прогресса». Надаль — об эпохе «Большой тройки»
