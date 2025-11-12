Лоренцо Музетти обыграл Алекса де Минора в матче Итогового турнира ATP
Поделиться
Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор уступил девятому номеру рейтинга представителю Италии Лоренцо Музетти в матче Итогового турнира ATP со счётом 5:7, 6:3, 5:7.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 22:40 МСК
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках Музетти пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету де Минора 10 эйсов и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем поединке турнира де Минор встретится с американцем Тейлором Фрицем, а Музетти сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Итоговый турнир ATP проходит в Турине, Италия, с 9 по 16 ноября.
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
01:55
-
01:35
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:42
-
00:25
-
00:16
-
00:09
-
00:09
-
00:00
- 11 ноября 2025
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:01
-
22:51
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
21:42
-
21:36
-
21:33
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:53
-
20:32
-
20:22
-
20:10
-
19:59