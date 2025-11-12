Лоренцо Музетти обыграл Алекса де Минора в матче Итогового турнира ATP

Скидки
Теннис

Лоренцо Музетти — Алекс де Минор, результат матча 11 ноября 2025, счет 2:1, Итоговый чемпионат ATP



Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор уступил девятому номеру рейтинга представителю Италии Лоренцо Музетти в матче Итогового турнира ATP со счётом 5:7, 6:3, 5:7.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 22:40 МСК
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках Музетти пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету де Минора 10 эйсов и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем поединке турнира де Минор встретится с американцем Тейлором Фрицем, а Музетти сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине, Италия, с 9 по 16 ноября.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP - 2025
Календарь Итогового чемпионата ATP – 2025
