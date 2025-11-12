Лоренцо Музетти обыграл Алекса де Минора в матче Итогового турнира ATP

Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор уступил девятому номеру рейтинга представителю Италии Лоренцо Музетти в матче Итогового турнира ATP со счётом 5:7, 6:3, 5:7.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 30 минут. В её рамках Музетти пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету де Минора 10 эйсов и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем поединке турнира де Минор встретится с американцем Тейлором Фрицем, а Музетти сразится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине, Италия, с 9 по 16 ноября.