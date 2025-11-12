Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 11 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

11 ноября в Турине (Италия) продолжился розыгрыш Итогового турнира ATP в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса. Победители выделены курсивом. Результаты 11 ноября:

Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фриц (США) — 6:7, 7:5, 6:3;

Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 3:6, 7:5.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Победители выделены курсивом. Результаты на 11 ноября: