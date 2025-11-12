Результаты матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 11 ноября
11 ноября в Турине (Италия) продолжился розыгрыш Итогового турнира ATP в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса. Победители выделены курсивом. Результаты 11 ноября:
- Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фриц (США) — 6:7, 7:5, 6:3;
- Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 3:6, 7:5.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Победители выделены курсивом. Результаты на 11 ноября:
- Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) — Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — 6:7, 4:6;
- Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания) — Кевин Кравиц (Германия)/Тим Пюц (Германия) — 7:6, 6:2.
