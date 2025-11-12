Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко получила самую большую сумму призовых в истории WTA за сезон. Ранее спортсменка проиграла в финале Итогового турнира WTA в Эри-Рияде шестой ракетке мира казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7). Об этом сообщает TNT Sports в соцсети Х.
Белорусская спортсменка за прошедший сезон заработала $ 15 008 519. Тем самым Соболенко побила рекорд по сумме призовых за сезон, который ранее принадлежал американской теннисистке Серене Уильямс. В 2013 году американка заработала $ 12 385 572. В тот год Уильямс завоевала титулы на «Ролан Гаррос» и US Open, а также победила на Итоговом турнире.
Напомним, в 2025-м Соболенко стала победительницей US Open, WTA-1000 в Мадриде и Майами, WTA-500 в Брисбене.
