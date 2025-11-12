Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон

Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко получила самую большую сумму призовых в истории WTA за сезон. Ранее спортсменка проиграла в финале Итогового турнира WTA в Эри-Рияде шестой ракетке мира казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 6:7 (0:7). Об этом сообщает TNT Sports в соцсети Х.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Финал
08 ноября 2025, суббота. 19:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		7 7
         
Елена Рыбакина
6
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Белорусская спортсменка за прошедший сезон заработала $ 15 008 519. Тем самым Соболенко побила рекорд по сумме призовых за сезон, который ранее принадлежал американской теннисистке Серене Уильямс. В 2013 году американка заработала $ 12 385 572. В тот год Уильямс завоевала титулы на «Ролан Гаррос» и US Open, а также победила на Итоговом турнире.

Напомним, в 2025-м Соболенко стала победительницей US Open, WTA-1000 в Мадриде и Майами, WTA-500 в Брисбене.

Материалы по теме
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Live
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового! А у Джоковича — 101-й титул! Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android