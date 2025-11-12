Скидки
Музетти – о победе над де Минором на Итоговом турнире: этот спорт удивляет меня всё больше

Музетти – о победе над де Минором на Итоговом турнире: этот спорт удивляет меня всё больше
Итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором на Итоговом турнире ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 22:40 МСК
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Да, наверное, самый эмоциональный матч в моей карьере, особенно с учётом того, как всё сложилось. Отбор дался с трудом, буквально на волоске. Объятия с командой, семьёй и друзьями — вот настоящая победа. Мне было особенно приятно разделить этот момент с ними сразу же.

Честно говоря, я и сам чувствовал себя почти выбитым физически. Не знаю… этот спорт удивляет меня всё больше с каждым днём. Наверное, умение завершать матчи и выигрывать их таким образом — это то, чего мне раньше не хватало в карьере. Это шаг вперёд, который наконец приходит. В этом году уже были похожие матчи, включая финал с Джоковичем, где мне удалось перевернуть игру. Теперь я понимаю: выиграть можно до самого конца — это я понял и сегодня», — приводит слова Музетти Ubitennis.

В следующем матче Музетти встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

