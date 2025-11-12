Музетти – о победе над де Минором на Итоговом турнире: этот спорт удивляет меня всё больше

Итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором на Итоговом турнире ATP.

«Да, наверное, самый эмоциональный матч в моей карьере, особенно с учётом того, как всё сложилось. Отбор дался с трудом, буквально на волоске. Объятия с командой, семьёй и друзьями — вот настоящая победа. Мне было особенно приятно разделить этот момент с ними сразу же.

Честно говоря, я и сам чувствовал себя почти выбитым физически. Не знаю… этот спорт удивляет меня всё больше с каждым днём. Наверное, умение завершать матчи и выигрывать их таким образом — это то, чего мне раньше не хватало в карьере. Это шаг вперёд, который наконец приходит. В этом году уже были похожие матчи, включая финал с Джоковичем, где мне удалось перевернуть игру. Теперь я понимаю: выиграть можно до самого конца — это я понял и сегодня», — приводит слова Музетти Ubitennis.

В следующем матче Музетти встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.