Арина Соболенко рассказала, сколько готова работать со своей командой

Арина Соболенко рассказала, сколько готова работать со своей командой
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко высказался о работе со своей командой.

— Мой текущий тренер изначально был спарринг-партнёром. У меня были тренера, понимала, что здесь лимит, видела, что человек не даёт ничего нового и не пытается найти что-то новое. Антон был по спаррингу, знала, что он умный парень, открытый к критике, разговору, вопросам, не стеснялся спрашивать у людей. Видела, что он соображает, просто пришла и спросила: «Антон, готов быть моим тренером?» Он, наверное, немножко обалдел, не знаю, можно здесь ругаться или нет (смеётся). Он сказал: «Давай попробуем». И вот постепенно шли, когда у меня был затуп с подачей, он был готов сдаться, на что я сказала: «Нет, ты не сдаёшься, всё нормально». И в тот момент мы просто привели нового человека в команду. Я тяжело принимаю новых людей, у меня есть в команде 3-4 человека и всё, это моя семья, грубо говоря, выбросить их, не смогу. Я им доверяю, знаю, что они открыты к новому, изучают, учатся, смотрят. Просто иногда мы привносим новых людей, помогающих в определённых моментах.
— Ты видишь, что с этой командой можно провести всю карьеру, развиваться? Или будут нужны новые люди?
— Я не вижу новых тренеров и смену команды. Считаю, что у меня лучшая команда. В момент, когда скажу им «До свидания», у них будет папка предложений. Каждый лучший в своём деле. Вижу совместную работу до конца карьеры», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.
Напомним, в финале Итогового турнира WTA Соболенко проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 3:6, 6:7 (0:7).

Комментарии
