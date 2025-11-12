Арина Соболенко рассказала, сколько готова работать со своей командой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко высказался о работе со своей командой.

— Мой текущий тренер изначально был спарринг-партнёром. У меня были тренера, понимала, что здесь лимит, видела, что человек не даёт ничего нового и не пытается найти что-то новое. Антон был по спаррингу, знала, что он умный парень, открытый к критике, разговору, вопросам, не стеснялся спрашивать у людей. Видела, что он соображает, просто пришла и спросила: «Антон, готов быть моим тренером?» Он, наверное, немножко обалдел, не знаю, можно здесь ругаться или нет (смеётся). Он сказал: «Давай попробуем». И вот постепенно шли, когда у меня был затуп с подачей, он был готов сдаться, на что я сказала: «Нет, ты не сдаёшься, всё нормально». И в тот момент мы просто привели нового человека в команду. Я тяжело принимаю новых людей, у меня есть в команде 3-4 человека и всё, это моя семья, грубо говоря, выбросить их, не смогу. Я им доверяю, знаю, что они открыты к новому, изучают, учатся, смотрят. Просто иногда мы привносим новых людей, помогающих в определённых моментах.

— Ты видишь, что с этой командой можно провести всю карьеру, развиваться? Или будут нужны новые люди?

— Я не вижу новых тренеров и смену команды. Считаю, что у меня лучшая команда. В момент, когда скажу им «До свидания», у них будет папка предложений. Каждый лучший в своём деле. Вижу совместную работу до конца карьеры», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Напомним, в финале Итогового турнира WTA Соболенко проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 3:6, 6:7 (0:7).