Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Расписание 12 ноября (время московское):

16:00. Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

22:30. Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Расписание на 12 ноября (время московское):