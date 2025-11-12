Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 12 ноября
Сегодня, 12 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Расписание 12 ноября (время московское):
- 16:00. Бен Шелтон (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
- 22:30. Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия).
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Расписание на 12 ноября (время московское):
- 13:30. Харри Хеллиёввара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) — Джо Солсбери/Нил Скупски (оба — Великобритания).
- 20:00. Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) — Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США).
