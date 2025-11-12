Арина Соболенко рассказала о дыхательных практиках

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как восстанавливает своё состояние через дыхательные практики, а также поделилась опытом работы с психологом

– Стоит большая работа за кадром. Мы больше фокусируемся на дыхании, на восстановление через него, развитие в этой части, но не медитации. Я себя знаю, могу уйти очень глубоко. Знаю несколько случаев, когда ты слишком глубоко в это поглощаешься, и абсолютно выключаешь все свои мышцы, всё атрофируется. И в следующие 2-3 дня ты не можешь себя собрать. Я не занимаюсь медитацией, моя медитация — дыхательные практики. Я через них восстанавливаюсь, становлюсь сильнее и выносливее. Очень много работы у нас направлены на дыхательные моменты.

Я работала пять лет с психологом, закончила перед тем, как впервые выиграла Австралию, в 23 году. Есть тесты на скорость реакции, принятия решений. Я всё это делала и это дало свой буст. У меня были очень хорошие показатели из раза в раз, но мне нужно было работать в других направлениях.

Но это всё интересно, я бы почитала и посмотрела, куда он [Синнер] ездил. Технологии развиваются, не стоят на месте, жизнь спортсмена такая, что тебе каждый раз нужно становиться лучше на один процент. У каждого свои задачи, но это очень интересная тема. Я это делала, мне это помогло лучше узнать себя, понять моменты, понять, как адаптировать разминку, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.