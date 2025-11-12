Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала о дыхательных практиках

Арина Соболенко рассказала о дыхательных практиках
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как восстанавливает своё состояние через дыхательные практики, а также поделилась опытом работы с психологом

– Стоит большая работа за кадром. Мы больше фокусируемся на дыхании, на восстановление через него, развитие в этой части, но не медитации. Я себя знаю, могу уйти очень глубоко. Знаю несколько случаев, когда ты слишком глубоко в это поглощаешься, и абсолютно выключаешь все свои мышцы, всё атрофируется. И в следующие 2-3 дня ты не можешь себя собрать. Я не занимаюсь медитацией, моя медитация — дыхательные практики. Я через них восстанавливаюсь, становлюсь сильнее и выносливее. Очень много работы у нас направлены на дыхательные моменты.

Я работала пять лет с психологом, закончила перед тем, как впервые выиграла Австралию, в 23 году. Есть тесты на скорость реакции, принятия решений. Я всё это делала и это дало свой буст. У меня были очень хорошие показатели из раза в раз, но мне нужно было работать в других направлениях.

Но это всё интересно, я бы почитала и посмотрела, куда он [Синнер] ездил. Технологии развиваются, не стоят на месте, жизнь спортсмена такая, что тебе каждый раз нужно становиться лучше на один процент. У каждого свои задачи, но это очень интересная тема. Я это делала, мне это помогло лучше узнать себя, понять моменты, понять, как адаптировать разминку, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Материалы по теме
Соболенко — о настрое на матчи: надеешься на лучшее, но и готова к худшему. Это помогает
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android