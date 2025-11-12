Синнер — Зверев: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира ATP
Поделиться
Сегодня, 12 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся четырёккратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга немец Александр Зверев.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.
Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 5-4 в пользу итальянца. Синнер выиграл четыре последних матча, включая три в 2025 году.
Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Тейлора Фрица.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
04:18
-
03:43
-
03:08
-
01:55
-
01:35
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:42
-
00:25
-
00:16
-
00:09
-
00:09
-
00:00
- 11 ноября 2025
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:01
-
22:51
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
21:42
-
21:36
-
21:33
-
21:18
-
21:11