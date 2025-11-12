Скидки
Синнер — Зверев: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 12 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся четырёккратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий номер мирового рейтинга немец Александр Зверев.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча начнётся не ранее 22:30 мск. В России трансляцию турниров ATP осуществляет BB Tennis.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 5-4 в пользу итальянца. Синнер выиграл четыре последних матча, включая три в 2025 году.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Тейлора Фрица.

