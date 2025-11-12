Скидки
Арина Соболенко рассказала, как её команда реагирует на эмоциональные срывы теннисистки

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как члены её команды реагируют на её эмоциональные срывы на корте.

«У меня реально классная команда, и они меня прям знают с детства, они знают все мои эмоциональные заскоки, как бы женский организм он же вот такой (показывает волну руками. – Прим. «Чемпионата»). Я могу где-то сорваться на тренировке, но они просто это не принимают близко к сердцу, они понимают, что иногда от усталости уже не можешь что-то соображать, думать, можешь так сделать. Но, если честно, чтобы меня вне корта вывести из себя, ну, это нужно очень постараться. И на тренировках в основном я просто слушаю. Просто мне говорят, я молчу. Процесс идёт, и я над этим работаю. Меня тяжело вывести из себя вне корта.

На корте все эти эмоции идут. Даже не надо было это обговаривать, но это как бы, грубо говоря, обговорено, что они это не воспринимают близко к сердцу. Они понимают, что мне нужно это всё выбросить. Я считаю, что если я держу всё это в себе, злость, недовольство собой, на всю ситуацию, то это всё только хуже, хуже, хуже, и я вообще теряю себя, и точки возврата нет. Поэтому мне легче выбросить, и, скорее всего, это полетит на команду, как мы все знаем (улыбается). И всё, я обнулённая, всё это выплеснулось, теперь я готова заново работать», – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон
