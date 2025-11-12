Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Фрицем

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал у себя на странице в соцсети пост после матча группового этапа Итогового турнира ATP с американцем Тейлором Фрицем.

Теннисисты сыграли три сета. Встреча завершилась победой Алькараса со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

«Вот это игра сегодня, вот это атмосфера!» – написал Алькарас в соцсети.

В рамках своей группы Алькарасу предстоит последний матч, где он встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Победа над Фрицем стала второй для него на этом турнире: в первом матче Алькарас сыграл с австралийцем Алексом де Минором, которого одолел со счётом 7:6 (7:5), 6:2.