Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Фрицем
Поделиться
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал у себя на странице в соцсети пост после матча группового этапа Итогового турнира ATP с американцем Тейлором Фрицем.
Теннисисты сыграли три сета. Встреча завершилась победой Алькараса со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
11 ноября 2025, вторник. 16:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Вот это игра сегодня, вот это атмосфера!» – написал Алькарас в соцсети.
В рамках своей группы Алькарасу предстоит последний матч, где он встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Победа над Фрицем стала второй для него на этом турнире: в первом матче Алькарас сыграл с австралийцем Алексом де Минором, которого одолел со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
09 ноября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Материалы по теме
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
11:25
-
11:15
-
10:55
-
10:53
-
10:43
-
10:41
-
10:33
-
10:23
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:45
-
09:34
-
09:30
-
08:30
-
04:18
-
03:43
-
03:08
-
01:55
-
01:35
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:42
-
00:25
-
00:16
-
00:09
-
00:09
-
00:00
- 11 ноября 2025
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:01
-
22:51