Карлос Алькарас опубликовал пост после победы над Фрицем
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал у себя на странице в соцсети пост после матча группового этапа Итогового турнира ATP с американцем Тейлором Фрицем.

Теннисисты сыграли три сета. Встреча завершилась победой Алькараса со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

