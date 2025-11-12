Скидки
Соболенко — о карьере: мне страшно думать, что в какой-то момент нужно будет остановиться

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что ей страшно думать о потенциальном завершении спортивной карьеры.

«Я, если честно, кайфую от своей жизни, возможностей. Я действительно люблю свою работу. Мне скорее страшно думать о том, что мне в какой-то момент нужно будет остановиться, быть на одном, максимум двух местах, так сказать. И вот это у меня уже немножко так смущает, потому что мне вот по кайфу ездить, проводить как-то вот время в разных местах, разные культуры, разная еда, разные люди, разное всё. Я с благодарностью отношусь к своей работе», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.

