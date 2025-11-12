Арина Соболенко: людям нужно тусить, веселиться, а спортсмены взрослеют быстрее

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказала мнение о том, что спортсмены взрослеют быстрее тех, кто не занимается профессиональным спортом.

«Конечно же, если ты не атлет, для [обычных] людей, я считаю, что это правильно. Им нужно тусить, им нужно веселиться, им нужно проходить через все вот эти вот неадекватные тусы, истории, всё. Просто, чтобы потом забыть, и чтобы этого не хотелось лет так с 20, когда действительно нужно построить базу, семью обеспечить и уже заниматься какими-то вот такими вещами, устройством своей жизни, потому что, ну, просто повзрослеть.

А спортсмены… Мы просто взрослеем быстрее, мы всё время в какой-то работе и движемся за какой-то целью с раннего возраста, там у нас турниры с восьми лет по факту. И мы просто быстрее взрослеем, но вот сейчас я смотрю назад, у меня сейчас вот, я могу поехать на Миконос повеселиться, и у меня более здравое веселье, то есть мне не нужны вот эти вот ночи до утра. Нет, мне классно вот на Миконосе на вот этом бич-клабе с эспрессо-мартини или текилой и музыкой потанцевать, покушать вкусно и поехать спать, и мне по кайфу», — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.