Соболенко — о финале Уимблдона: очень хотела, чтобы выиграла Анисимова

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что желала победы американке Аманде Анисимовой в финале Уимблдона-2025 с полькой Игой Швёнтек.

— На Уимблдоне тоже была ещё интересная история, что ты проиграла Аманде Анисимовой. И она проигрывает там [в финале] с треском 6:0, 6:0. Это один из самых коротких матчей. Вот у тебя ощущения какие в этот момент, когда ты только что ей проиграла два дня назад, и затем она в финале 6:0, 6:0 проигрывает. Ты как на себя это экстраполируешь?

— Для меня это было понятно, почему так произошло. Она действительно отыграла здоровский матч со мной, а потом это финал «Шлема». Я за неё болела, на самом деле она мне нравится как человек, девочка, и история у неё тоже такая непростая. Я очень хотела, чтобы она выиграла этот «Шлем».

— Она же делала паузу сейчас на полтора года.

— Да, она делала паузу, тоже потеряла отца в один период, кстати. И я очень за неё болела, но у меня было одно сомнение, что она перенервничает. Почему-то я боялась. И вот когда всё это произошло, конечно же, мне было обидно, но я поняла это. Это понятная история.

Я на самом деле очень рада, что она настолько сильно через это прошла, то есть, ну, не каждый, блин, восстановится после 6:0, 6:0. И когда я вышла с ней играть финал (US Open. — Прим. «Чемпионата»), и я понимаю, что она очень сильно нервничает, я это вижу, я выигрываю, и, если честно, когда она выиграла гейм против меня, я так обрадовалась, потому что я думала, боже, я не хочу быть тем человеком, который выиграет тебя настолько опять легко и ты опять пройдёшь через это же… Потому что я не хотела никогда выиграть «Шлем» вот так вот, ну вот как бы 6:0, 6:0. Я хочу выиграть, когда ты преодолеваешь что-то, проходишь, побеждаешь через теннис, через игру, через кайф, через красоту, – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.