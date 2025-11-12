«Я кайфую». Арина Соболенко – о статусе первой ракетки мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как относится к своему статусу первой ракетки мира.

— Ты уже достаточно долго на первой позиции. Вообще, как ты вот с этим живёшь?

— Я об этом вообще не думаю, но, честно скажу, кайфово иногда, когда там нужно, не знаю, где-то там резервацию взять, где-то фикнуться, когда команда такая: «Слушайте, ну, первая ракетка мира…» Красиво звучит (смеётся). А вторая как-то уже… Как будто бы могут сказать: «Что у вас, вторая? Пфф». (Смеётся). А так нет, я об этом не думаю, для меня это работа, и это не то, что ты пришел к этому и всё, забетонировано, твоё. Это тоже может уйти.

Круто быть в этой позиции, я кайфую быть первой и просто хочу посмотреть, как долго я могу быть на этой позиции и просто стараюсь фокусироваться на развитии себя как игрока, как личности и реально надеюсь, что я долго продержусь на этой позиции, — сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.